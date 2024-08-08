F-16 над Херсонщиной: ВСУ начали использовать истребители США

Впервые над Херсонщиной замечены истребители ВВС США F-16, пролетевшие над Каховским округом. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, борты летают над регионом с 7 августа, и их целью является паника среди граждан и ослабление веры в победу России. Филипчук убеждён в том, что все вражеские F-16 будут сбиты.
"Срок службы у летунов комариный. Все самолёты уничтожат", — заявил он в видеообращении.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять F-16, полученные от Запада. По данным прессы и военкоров, на данный момент американские самолёты использовались в качестве перехватчиков в рамках работы ПВО.
"F-16 Fighting Falcon (дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения", — пишет Википедия.
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Staff Sgt. John Raven (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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