ЕС остаётся на стороне Киева: удары по России не повлияют на помощь Украине

Нападение на Курскую область не повлияют на поддержку Киева со стороны ЕС, заявил представитель блока Петер Стано. В ответ на вопрос об изменениях в позиции Европы из-за ударов ВСУ по территории России, Стано подчеркнул, что отношение европейцев остаётся тем же, что и с февраля 2022 года.
"Это полная поддержка Киева и его военных усилий", включая политическую помощь, финансовую, дипломатическую. Стано также отметил, что право на самооборону включает возможность бить по противнику на его территории.
"Мы в контакте с партнёрами в Киеве", — добавил он, уточнив, что ЕС не комментирует ситуацию на местах, но поддерживает борьбу Украины за целостность.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что суммарная поддержка ЕС и его странами-членами уже достигла 108 миллиардов евро.
"Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию", — пишет Википедия.
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