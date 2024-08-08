Общественники просят освободить генерала ВС РФ Попова и отправить его в Курскую область

Организация "Армия защитников Отечества" обратилась к МО РФ, Генпрокуратуре и Следкому с просьбой отправить генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58 армией, в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Руководитель Иван Отраковский отметил, что Попов, будучи опытным командиром, успешно остановил продвижение ВСУ на Запорожье. Отраковский убеждён, что неправильно держать Попова под домашним арестом в то время, когда у границы страны столь напряжённая ситуация.
"Крайне недальновидная идея. Поэтому и просят снять с генерала браслет и отправить его в Курскую область к своим, где Попова очень ждут и рады будут видеть", — подчеркнул Отраковский.
Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что генерал продал 2 000 тонн металла для строительства оборонительных рубежей на Запорожье, что могло нанести ущерб в размере 100 млн рублей. Далее 235 гарнизонный военный суд перевёл Попова под домашний арест. Защита считает решение несправедливым, хотя согласилась с изменением меры пресечения.
Иван Иванович Попов — российский военачальник, генерал-майор. В 2023 году командовал 58-й общевойсковой армией.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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