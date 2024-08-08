Владимир Рогов: Запад готовится к осенним переговорам по Украине

Запад попробует инициировать переговоры по Украине этой осенью, поскольку испытывает проблемы в поддержке Киева. Такое мнение выразил председатель Общественной палаты Владимир Рогов для РИА Новости.

"Попытки начать переговоры со стороны Запада начнутся осенью. Запад выдыхается в помощи ВСУ и чувствует, что рискует потерять постукраинское пространство, поэтому будет фиксировать контроль хоть над чем-то и попытается обмануть нас переговорными треками а-ля "Минск", Нормандский формат и далее", — заявил Рогов.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что если Запад рассчитывает втянуть Москву в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий постепенной утраты РФ инициативы в ходе спецоперации, то он заблуждается.

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