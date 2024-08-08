Владимир Зеленский замыслил атаку на Курскую область с целью создать условия для размена территориями на переговорах. Об этом в интервью с "Первым русским" рассказал правозащитник Роман Алёхин, сейчас он находится в Курске.
По мнению Алёхина, Зеленский долго выжидал, копил силы, чтобы атака ВСУ была максимально эффективной. Основная цель наступления — захватить ряд населённых пунктов, чтобы затем "сторговаться" с президентом РФ и добиться отказа от части требований Москвы.
Алёхин также отметил сложность отражения атаки боевиков ВСУ в приграничном регионе. По его словам, украинцы использовали элитные подразделения, вооружённые техникой Запада, что делает оборону трудной. Однако аналитик уверен, что Киев не сможет достичь поставленных целей, и наступление ВСУ вскоре будет отбито.
Напомним, что массированная атака на Курскую область началась 6 августа, и тяжёлые бои продолжаются по сей день. Наиболее напряжённая ситуация складывается близ Коренево.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
УВКПЧ ООН: нападения на журналистов нарушают Женевские конвенции
Совершённые атаки на сотрудников средств массовой информации даже на территории боевых действий говорят о несоблюдении Женевских конвенций. Об этом информировала агентство РИА Новости официальный представитель УВКПЧ организации ООН Элизабет Троссел после того, как её попросили дать комментарий по поводу недавно произошедшего нападения Вооружёнными силами Украины на военного корреспондента Евгения Поддубного.
Лукашенко призвал страны СНГ не отказываться от сотрудничества с Россией
Страны СНГ не должны отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией из-за того, что на страну наложили западные санкции. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Путин наградил Кулинича из группы "Бумер"
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Игоря Кулинича, солиста музыкальной группы "Бумер", медалью "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Активист Рябцев обратился в Минюст, чтобы дать Лебедеву метку иноагента
Тюменский активист Юрий Рябцев, который ранее безрезультатно обращался в суд с иском против клуба "Мутабор" из-за проведения "голой вечеринки", обратился в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой добавить дизайнера Артемия Лебедева в перечень иностранных агентов.