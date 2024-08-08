Владимир Зеленский замыслил атаку на Курскую область с целью создать условия для размена территориями на переговорах. Об этом в интервью с "Первым русским" рассказал правозащитник Роман Алёхин, сейчас он находится в Курске.

По мнению Алёхина, Зеленский долго выжидал, копил силы, чтобы атака ВСУ была максимально эффективной. Основная цель наступления — захватить ряд населённых пунктов, чтобы затем "сторговаться" с президентом РФ и добиться отказа от части требований Москвы.

Алёхин также отметил сложность отражения атаки боевиков ВСУ в приграничном регионе. По его словам, украинцы использовали элитные подразделения, вооружённые техникой Запада, что делает оборону трудной. Однако аналитик уверен, что Киев не сможет достичь поставленных целей, и наступление ВСУ вскоре будет отбито.

Напомним, что массированная атака на Курскую область началась 6 августа, и тяжёлые бои продолжаются по сей день. Наиболее напряжённая ситуация складывается близ Коренево.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)