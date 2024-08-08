На рассвете массированный удар ракет и дронов ВС РФ вновь "перепахал" аэродромы противника в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Едва ВСУ отчитались, что всё готово для приёма истребителей ВВС США, как от них ничего не осталось. На взлётно-посадочных полосах огромные воронки, сгоревшие топливозаправщики, куски бетона и прочего хлама, который бульдозеры сгребают в мусорные кучи.

Аэродромы "подскока" разрывало от взрывов. На Украине минимум 15 военных аэродромов, которые при реконструкции смогут принимать истребители Запада. А также есть гражданские аэропорты, которые Киев уже использует в интересах ВСУ, размещая на них остатки боевой авиации.

ВС РФ уничтожают авиационную инфраструктуру ВСУ на регулярной основе с закреплением полученных результатов. Так, авиабаза "Канатово" под Кировоградом незадолго до этого была атакована ОТРК "Искандер". Сегодня она в очередной раз получила порцию прилётов от России.

Фото: flickr.com/Steve Lynes from Sandshurst (Commons Attribution 2.0 Generic license)