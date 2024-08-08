Михаил Крутихин: Курская область "никому не нужна" — реакция на атаку ВСУ

Иноагент Михаил Крутихин*, нефтегазовый аналитик, высмеял атаку ВС Украины на Курскую область.

"Курская область, говорите?", — написал Крутихин* в соцсетях. Он вспомнил о том, как в 1980-х часто посещал Курскую область, где с ним "что-то приключалось": ремонт дороги, проблемы с ГАИ, поломка автомобиля. Крутихин* отметил, что такие инциденты не происходили с ним в других регионах РФ или на Украине.

Поэтому, как он заявил, пошутил, что Курская область не нужна: "Не расстроюсь, если её не будет".

"Сбывается?", — добавил он на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Крутихин* родился в Москве и десятки лет занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах СССР. В последние годы проживает в Норвегии. В 2023-ем был внесён в реестр иноагентов.

*Внесён в список иноагентов.

Фото: commons.wikimedia.org/user:Dinamik (Creative Commons Attribution 4.0 International)