ВС Украины не обладают силами для возвращения посёлков в Харьковской области под контролем ВС РФ. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев.
"На купянском участке ситуация та же — все освобождённые посёлки сейчас удерживаются. Сил у ВСУ отбивать эти посёлки нет, часть дороги Купянск — Сватово контролируется ВС РФ", — сказал он.
Атакой на Курскую область ВС Украины пытаются вытянуть российские силы из Харьковской области, уверен Виталий Ганчев.
"ВСУ пытаются атаковать наши позиции, несут потери и откатываются. Легко предположить, что им нужно оттянуть наши резервы, чтобы вернуть свои позиции, утраченные в мае. Никаких успехов на северных территориях Харьковщины ВСУ не имеют, наши ребята хорошо закрепились, и нет необходимости оттягивать эти силы", — отметил он.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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