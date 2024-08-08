ВСУ угрожают Курской АЭС? Полковник Матвийчук о целях Украины

ВС Украины в Курской области преследовали цели продемонстрировать свою способность атаковать РФ при наличии ресурсов. Об этом заявил полковник Анатолий Матвийчук в интервью "Ленте.ру".
"Целей несколько. Показать своим гражданам, что Украина — держава и способна атаковать РФ. Продемонстрировать способность атаковать, но дефицит вооружений и живой силы. Это пиар-акция с демонстрацией нахождения ВСУ на территории России", — пояснил полковник.
Матвийчук также отметил, что ВСУ провели разведку боем, и назвал ещё одну цель — ядерный шантаж.
"Они пытались выйти к окраинам Курской АЭС и создать угрозу ядерного шантажа для Европы. Показать готовность перерезать поставки газа, а также создать угрозу АЭС, убедив партнёров увеличить помощь Киеву", — сказал собеседник издания.
Ранее захваченный в плен украинский боевик рассказал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области для съёмки видеозаписи для командования. О других задачах он якобы не знал.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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