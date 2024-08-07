Атаки ВСУ на территорию России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

"Украинцы атакуют российскую территорию. Вряд ли русские теперь будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их ещё больше, что украинцы — неприемлемый партнёр по переговорам", — сказал эксперт.

Как отметил Меркурис, с точки зрения киевского режима было бы ошибкой считать, что агрессия против Москвы усилит переговорные позиции Украины в случае дипломатического урегулирования. Самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.

На фоне прорыва ВСУ, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввёл режим ЧС. Сложная оперативная обстановка сохраняется в приграничье. Ракетную опасность объявляли девять раз за сутки. В результате обстрелов ВСУ травмы и ранения получил 31 человек, в том числе 6 детей, сообщили в Минздраве. Мантуров поручил силовому блоку информировать кабмин о ситуации в Курской области

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