Экс-аналитик Пентагона: передача F-16 Украине была выгодной утилизацией старой техники

Решение о передаче ВСУ F-16 было "беспроигрышной" сделкой для Америки, заявила подполковник ВВС США Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. По словам Квятковски, штаты хитро избавились от устаревшей авиации.
"Это операция по утилизации. Мы избавились от старых самолётов, позволив оправдать новые расходы, а также обнулили расходы на содержание устаревающих бортов. Беспроигрышный вариант для Вашингтона, но не для Украины", — считает она.
Эксперт также заявила, что пилотирование F-16 не приведёт к успехам, и в ближайшем будущем они будут сбиты, либо придут в негодность.
"Это цели, и многие будут неподвижными, их не собьют в небе — по ним ударят там, где они будут базироваться. Или сломаются, и будет невозможно их починить", — подытожила Квятковски.
Ранее Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от Североатлантического альянса прибыла на Украину.
Фото: flickr.com/Staff Sgt. Taylor Solberg (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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