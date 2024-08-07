Евгений Поддубный жив: кадры доставки в больницу после атаки FPV-дрона

Военкор Поддубный выжил после удара FPV-дрона ВСУ, он в тяжёлом состоянии

Кадры, запечатлевшие доставку военкора ВГТРК Евгения Поддубного в больницу, попали в Сеть. Сообщается, что военный корреспондент в сознании. Зампред Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил, что Поддубный жив: "Женя жив, дай бог долгой жизни ему назло врагам". Представители ВГТРК не подтвердили и не опровергли данную информацию.

По словам военнослужащих, которые обнаружили раненого Поддубного и доставили его в областную больницу в Курской области, корреспондент получил сильные ожоги и испытывает проблемы с речью.

"Мы документы нашли. Поддубный!", — рассказали они журналистам "Базы".

Канал "Звезда" также подтвердил информацию о том, что Евгений Поддубный жив и находится в крайне тяжёлом состоянии, журналист получает необходимую медицинскую помощь. На записи кадры эвакуации пострадавшего Евгения Поддубного в результате удара FPV-дрона к востоку от Суджи.

Фото: commons.wikimedia.org/The Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)