Военкор Евгений Поддубный был атакован FVP-дроном ВСУ

В машину военкора попал FVP-дрон, сообщил политолог Олег Царёв. Евгений Поддубный побывал в разных горячих точках от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала, снимая репортажи под обстрелами, помогая эвакуировать население и работая над документальными фильмами.

Депутат Госдумы Михаил Делягин и репортёр Александр Сладков, а также многие патриотические паблики заявили о гибели военкора. Спецкор RT Валентин Горшенин подтвердил удар: "Друзья говорят, FVP-дрон попал в машину".

На канале ВГТРК "Вести" и в эфире "России-24" на момент публикации сообщений о Поддубном нет. В одном из последних видео на своём канале он рассказывал об оперативной обстановке в Курской области, где с 6 августа идут боевые действия.

Информация о Поддубном противоречивая, некоторые российские Telegram-каналы пишут, что военкор жив, не получил осколочных ранений, только ожоги, и доставлен в больницу в сознании. В соцсетях был опубликован видеоролик с военными, утверждающими, что они видели Поддубного после попадания дрона. По их данным, он находился в сознании при доставке в больницу. Канал RT удалил новость о гибели Поддубного.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)