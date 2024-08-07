Власти Киева обсуждают размещение истребителей ВВС США F-16 на территории Румынии, заявил аналитик Александр Меркурис. На YouTube он выразил опасения, что это может привести к эскалации с Россией.
"Даже если F-16 не очень эффективны, украинцы обсуждают, как их применить, чтобы эскалировать ситуацию и вовлечь США и Запад в конфликт," — пояснил аналитик.
Меркурис назвал размещение самолётов в Румынии одним из самых опасных сценариев. По его словам, борты должны взлетать оттуда и выполнять операции на Украине. Таким образом Владимир Зеленский сможет спровоцировать прямое столкновение блока НАТО с Россией.
Ранее в МИД РФ заявили, что F-16 не станут панацеей для Киева. Мария Захарова подчеркнула, что истребители не способны повлиять на ход боёв. Заслуженный лётчик РФ Владимир Попов также отметил, что передаваемые Альянсом Украине самолёты станут заурядной целью для российских ВС, так как F-16 уступают по характеристикам авиации ВКС РФ и уязвимы для современных ПВО.
Фото: сommons.wikimedia.org/Balon Greyjoy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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