США о нападении ВСУ на Курскую область: это "суверенное решение" Киева

Штаты в контакте с Украиной по поводу атаки ВСУ на Курскую область и считают действия Киева "суверенным решением". Об этом заявил представитель Госдепа Америки Мэтью Миллер на брифинге, транслируемом Associated Press (AP).

"Мы в контакте с украинцами по операции, предпринятой по ту сторону границы сегодня. Однако решения, как проводить операции, являются решениями Украины", — рассказал представитель Госдепа.

Миллер также добавил, что не считает применение ВСУ оружия Запада по территории Курской области нарушением ограничений. Ранее координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон потребовал у Киева данные о нападении ВСУ на Курскую область.

Кроме того, представитель Европейской комиссии Петер Стано сообщил, что ЕС не против действий Киева, считая их "защитой целостности".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)