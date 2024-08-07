Британский след: кто стоял за операцией ВСУ в Курской области?

Операцию по нападению ВС Украины на Курскую область разрабатывали с британскими спецслужбами. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

"Стратегический ответ буде болезненным и в военном, и в политическом отношении. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии. Во всех аналогичных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь", — сказал он.

Шхагошев добавил, что "ястребы" не заинтересованы в мире. После отражения атаки на Курскую область продвижение ВС РФ ускорится.

"Мы знаем, слишком много сил брошено на операцию с их стороны", — добавил депутат.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение подразделения ВСУ численностью до 1000 боевиков вглубь РФ остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек и 54 единицы бронетехники. Начальник Генштаба отметил, что операция завершится разгромом противника.

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