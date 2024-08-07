Вылазка ВСУ в Курскую область: ООН предупреждает об эскалации конфликта

ООН считает вылазку ВС Украины в Курскую область эскалацией конфликта и настаивает на урегулировании ситуации. Об этом сообщает офис генсека организации. Ранее координатор в Совбезе США Джон Кирби заявил, что Вашингтон запросил у киевского режима информацию о вылазке ВСУ. Он также подчеркнул, что позиция Америки по применению дальнобойного оружия Запада остаётся неизменной.
В офисе Антонио Гутерриша заявили, что хотят бы видеть деэскалацию. Тем временем боевик ВСУ расстрелял беременную при эвакуации в Курской области. Как рассказал супруг погибшей, они с женой выезжали из села Куриловка на двух авто, когда их расстреляли украинские боевики. Сначала атаковали его машину, но пуля не попала. Потом расстреляли машину жены, в которой находились её мать и сын.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank gsx (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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