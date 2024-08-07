Почему переданные Украине F-16 не станут чудо-оружием в конфликте

Передача F-16 Киеву является демонстративным шагом, не способным оказать значительного влияния на ход боёв, заявил военэксперт из США Марк Слебода в интервью Рейчел Блевинс.
"Несмотря на расходы, F-16 — политический жест, нежели серьёзное "вундерваффе", которое изменит ход конфликта. Вот почему многие отреагировали слабо, пока Зеленский делает всё, чтобы переключить внимание мира на себя", — считает он.
По словам эксперта, ВСУ будут очень осторожны в плане пилотирования F-16, поскольку есть огромный риск уничтожения бортов в столкновении с превосходящей воздушной обороной ВС РФ.
"Мы не раз слышали от официальных лиц, что F-16 не поменяют правила игры и статус-кво на поле боя, которое сейчас стало ареной наступления ВС РФ. Главная роль F-16 в том, чтобы затаиться на Западной Украине вдали от фронта — подальше от превосходящей ПВО РФ и куда более продвинутых ВВС", — резюмировал Слебода.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что первая партия истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.
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