Почему переданные Украине F-16 не станут чудо-оружием в конфликте

Передача F-16 Киеву является демонстративным шагом, не способным оказать значительного влияния на ход боёв, заявил военэксперт из США Марк Слебода в интервью Рейчел Блевинс.

"Несмотря на расходы, F-16 — политический жест, нежели серьёзное "вундерваффе", которое изменит ход конфликта. Вот почему многие отреагировали слабо, пока Зеленский делает всё, чтобы переключить внимание мира на себя", — считает он.

По словам эксперта, ВСУ будут очень осторожны в плане пилотирования F-16, поскольку есть огромный риск уничтожения бортов в столкновении с превосходящей воздушной обороной ВС РФ.

"Мы не раз слышали от официальных лиц, что F-16 не поменяют правила игры и статус-кво на поле боя, которое сейчас стало ареной наступления ВС РФ. Главная роль F-16 в том, чтобы затаиться на Западной Украине вдали от фронта — подальше от превосходящей ПВО РФ и куда более продвинутых ВВС", — резюмировал Слебода.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что первая партия истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)