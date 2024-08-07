Как водитель "КамАЗа" обманул уклонистов и сдал их СБУ: шокирующее видео

На Украине водитель "КамАЗа" пообещал за вознаграждение вывезти 48 уклонистов из страны, но в итоге сдал их службистам СБУ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Шофёр написал в чатах, что за 150 000 гривен (251 000 рублей) переправит желающих в Молдавию. Принял 48 заявок, собрал украинцев и отправился к кордону. Доехал до оговоренного места и сдал их СБУ", — говорится в публикации.

Выяснилось, что водитель и спецслужба были в сговоре. При этом первый оставил себе 7 млн гривен (14,8 млн рублей). Ранее сообщалось, что в грузовике находились 42 человека. На опубликованном фото видно сидящих в кузове мужчин с руками за головой.

На территории Украины действует режим военного положения. А 25 февраля Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за чего военнообязанным запретили покидать страну.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. LaShic Patterson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)