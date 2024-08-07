Реабилитация бойцов СВО с семьями: новый шаг Минобороны РФ

МО РФ разрабатывает нормативные акты, позволяющие бойцам спецоперации (СВО) проходить реабилитацию с семьями. Об этом сообщила замминистра обороны России и председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва, пишет РИА Новости.
Цивилёва уточнила, что реабилитация доступна не только для детей и жён военных, но и для их матерей и тёщ. Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко, предложившей разрешить супругам участников боёв отдыхать с ними в санаториях в ходе реабилитации. По словам главы государства, это "лучшие психологи".
Кроме того, фонд "Защитники Отечества" заключил соглашение с МФЮА о бесплатном обучении ветеранов СВО, рассчитанном на более 1000 человек. Анна Цивилёва также объявила о создании соццентров для военнослужащих.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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