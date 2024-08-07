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Кирби: США запросили у Киева данные о вылазке ВСУ в Курской области
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Почему США требуют объяснений от Украины после вылазки ВСУ в Курской области?

Кирби: США запросили у Киева данные о вылазке ВСУ в Курской области

Штаты намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ на Курскую область, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Последнее, что хочется добавить: мы намерены связаться с партнёрами из Киева и получить более полное представление о случившемся", — заявил Кирби в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что позиция Вашингтона относительно применения вооружений США на российской территории неизменна.

"Наша политика в части применения оружия США не изменилась", — добавил Кирби.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление в Курской области. Их продвижение вглубь было остановлено. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, от 100 убитыми. Киев потерял 54 бронемашины, семь танков. Генерал отметил, что операция в Курской области завершится разгромом противника.

Президент Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию в Курской области, заявив, что киевский режим предпринял масштабную провокацию, включая атаки по гражданским целям.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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