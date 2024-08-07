Цель удара ВСУ по Судже: разрушение газопровода или прорыв к Курской АЭС? Мнение сенатора Джабарова

Со вчерашнего дня Курская область под ударами ВСУ. С утра вновь объявили ракетную опасность, сирены звучали также в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино. В отличие от прошлых вылазок ДРГ, противник задействовал десятки бронемашин, сотни боевиков и артиллерию — общевойсковую группировку, прикрытую ПВО. Неравнодушные жители Курска толпами пришли сдавать кровь для пострадавших в приграничных больницах. Острой необходимости в крови нет, пополняют резерв.

Артиллерия ВСУ бьёт по Судже. Там проходит газопровод, прокачка газа идёт через ГИС "Суджа". Целью атаки противника было повреждение газопровода? Ведь если Украина уничтожит газовую ветку на своей территории, западные партнёры не поймут. Отсюда пока ещё подаётся газ в Восточную Европу, включая Венгрию, это предпоследняя работающая нитка, ведь через Турецкий поток проходят меньшие объёмы. Или цель — прорваться к Курской АЭС? Нарушить логистику юга России?

На эти вопросы NewsInfo.Ru попросил ответить Владимира Джабарова, первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам.

"Вся проблема в другом. ВСУ превратились в большую террористическую банду. Они уже не воюют, а занимаются убийствами, уничтожениями, разрушениями. Какая необходимость была нападать на больницу в Судже Курской области, расстреливать мирных жителей, убивать? Никакой военной необходимости в этом нет. Значит, здесь цель одна. Террор, уничтожение, паника среди мирного населения. Но здесь они глубоко ошибаются, нас беда всегда сплачивает. Я думаю, что ответ России будет удручающим для Украины. И они, наконец, поймут всю силу нашего оружия. Они провоцируют нас на усиление военной опасности, чтобы Запад ещё больше им помогал, понимая, что Украина борется, она в огне. Это киевский террористический режим. Я говорю это абсолютно ответственно. Абсолютно террористический режим. И он должен быть уничтожен, поскольку борьба с терроризмом только одна — уничтожение. А то, что происходит в Курской области, мы преодолеем, даже не сомневаюсь", — прокомментировал обстановку сенатор.



Курская АЭС может быть целью ВСУ? Нарушение логистики?

"Целью может быть, но эта цель для них недостижима. Минобороны держит всё под контролем, я в этом не сомневаюсь. И наш ответный удар будет страшен", — заключил Владимир Джабаров.

Фото: commons. wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)