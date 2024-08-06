Волонтёр Чайкина: Центр Суджи под обстрелами, жители покидают город

Волонтёр Яна Чайкина поделилась с RT обстановкой в Судже Курской области, подвергшемся атаке ВСУ. По её словам, удары пришлись по центру.

"Они пошли кольцом, взяли всё. Многие дома, госучреждения — всё разбито. Жители выезжают. Но многие старики остались в городе. У меня там мама осталась. Она не может выехать, присматривает за парализованной бабушкой", — рассказала Чайкина.

Девушка также отметила, что удары приходятся по заправкам, вышкам сотовой связи и домам. Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери после попытки атаковать Курскую область. МО России опубликовало видеозапись поражения техники противника на границе. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что обстановка продолжает оставаться напряжённой, работают МО и пограничники.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)