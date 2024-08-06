Бывший депутат Рады: ВСУ теряют контроль, ситуация ухудшается

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*, внесённый в РФ в перечень террористов и экстремистов, заявил, что ВСУ теряют управляемость, и привёл аналогию с временами Гражданской войны.

Мосийчук* отметил, что продвижение ВС РФ создаёт серьёзные проблемы для киевской стороны. По его словам, ВСУ не удаётся стабилизировать фронт. Политик высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следует рассмотреть отставку главкома ВС Украины Александра Сырского, поскольку тот не справляется с обязанностями.

Ранее Сырский охарактеризовал ситуацию на Северском направлении как сложную из-за интенсивных боёв. Он сообщил, что провёл три дня на восточном фронте, в бригадах обороны ВСУ на Харьковском и Торецком направлениях. Сырский сообщил об ожесточённых боях на Купянском участке в районе Песчаного, Стельмаховки и Макеевки.

*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)