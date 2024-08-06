Курское МЧС: сообщения об эвакуации жителей оказались ложными

МЧС по Курской области назвало ложными сообщения об эвакуации, полученные жителями региона. Ведомство опубликовало фотоснимок со смартфона, на который пришло сообщение якобы от Главного управления МЧС. В тексте упоминалась эвакуация из Суджанского района.

"Появляются фейки в соцсетях и пабликах. МЧС не рассылало информацию об эвакуации", — говорится в сообщении ведомства.

МЧС призвало местных жителей доверять только официальным источникам. Утром 6 августа несколько населённых пунктов Курской области подверглись обстрелам со стороны ВС Украины. Одна жительница погибла после обстрела.

Сначала врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ в Суджанском и Кореневском районах. Позже МО России доложило, что диверсанты атаковали в районе Николаево-Дарьино и Олешни. Около 21:30 глава Суджи Виталий Слащев сообщил, что город вновь под обстрелом. Смирнов охарактеризовал ситуацию как напряжённую, добавив, что ВС РФ продолжают вести бои.

Фото: commons.wikimedia.org/МЧС России (Creative Commons Attribution 4.0 International)