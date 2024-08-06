Глава Рыльского района Белоусов: эвакуация не требуется

Глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов рассказал РИА Новости, что в городе спокойно, эвакуация не проводится.
"Пока эвакуации нет, спокойно. Люди новости смотрят, в Суджанском районе больше шума. У нас спокойней. Все на местах", — сказал Белоусов.
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Диверсанты численностью до 300 солдат при поддержке 11 танков и от 20 бронемашин атаковали позиции ВС РФ в районах Николаево-Дарьино и Олешни. Врио губернатора Алексей Смирнов рассказал, что пограничники бойцы уничтожили технику ВСУ на границе.
Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область. При атаках ВСУ пострадали жилые и административные здания, зафиксированы ранения, есть погибшие среди мирных жителей.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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