Глава Суджи: город снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев рассказал РИА Новости, что приграничный город вновь подвергся обстрелам со стороны противника.
"Сейчас опять обстреляли", — заявил Слащев.
По информации МО России, утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. Отмечалось, что до 300 боевиков киевского режима при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали подразделения, защищающие госграницу в районах Николаево-Дарьино и Олешня. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пограничники и ВС РФ уничтожили 16 единиц техники ВС Украины на границе.
В ночь на 6 августа во время обстрела Суджи погибла женщина, несколько человек пострадали, включая троих детей. Вечером Смирнов заявил, что два ребёнка были ранены при сбросе взрывчатки с украинского коптера по дороге из Суджи в Белую.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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