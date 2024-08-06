Глава сельсовета Курской области: почти 90% жителей уехали из-за обострения обстановки

Глава Свердликовского сельсовета Курской области Пётр Зайченко заявил, что 90% населения четырёх пунктов покинули дома из-за обострения ситуации.
"Около 90% жителей четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета выехали из своих домов. На позавчерашний день было 800 человек. Люди начали выезжать ночью и в первой половине дня. Мне также пришлось выехать в безопасное место", — сообщил Зайченко.
Он добавил, что в населённых пунктах нет связи и света, из-за чего данные об оперативной обстановке отсутствуют.
"Днём разрушения были незначительные, сейчас — не известно", — отметил он.
В свою очередь, глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что в городе тихо, эвакуации нет. С ночи ВСУ атакуют приграничье области, наносят удары дронами с большой высоты, атакуют жилые дома. ВС РФ уничтожили 6 БТР и 3 ББМ, работают из РСЗО и авиацией по атакующим силам противника.
Фото: commons.wikimedia.org/Grebenkov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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