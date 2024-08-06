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Подпольщик Лебедев: ВСУ построят аэродромы для F-16 у Измаила
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Подполье: ВСУ планируют создать аэродромы для F-16 в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВСУ построят аэродромы для F-16 у Измаила

По информации координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, ВСУ планируют возведение аэродромов в Одесской области близ Измаила. Лебедев сообщил, что планируется реконструкция аэродромов в Измаиле и районе села Лиманское.

"Вероятно, их хотят использовать для запусков дронов или размещения F-16", — отметил он.

Лебедев добавил, что ранее поступала информация о заказе завода в пригороде Одессы на производство асфальта, необходимого для строительства аэродромов. Тем временем в Польше бьют тревогу: не все поставленные ВВС Украины F-16 смогут летать.

Не все прибывшие F-16 исправны, пишет польский портал Interia. Сейчас Киеву поставили нелетающие машины, которые перед отправкой никто не отремонтировал. В ВСУ планируют их использовать в качестве приманки, утверждается в статье.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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