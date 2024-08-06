Смирнов: власти Курской области помогают жителям, покидающим приграничные районы

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что местные власти активно встречают жителей, покидающих приграничье с Украиной, где идут бои.
В обращении в Telegram-канале Смирнов заявил: "На границе бои. Население, покидающее приграничные районы, встречаем".
По его словам, для помощи эвакуируемым задействованы дополнительные бригады скорой помощи, службы работают в усиленном режиме. Продолжает возрастать число раненных в приграничных районах Курской области.
По дороге из Суджи в слободу Белую в результате сброса взрывчатки с коптера ВСУ были ранены два ребёнка. Также вечером боевики атаковали несколько населённых пунктов FPV- дронами, ранения получили пять человек. Общее число пострадавших от атак ВСУ приближается к 20. Три человека в области сегодня погибли.
Фото: commons.wikimedia.org/Newinho (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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