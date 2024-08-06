Морпех ВС России о том, как ВСУ применяют российские знаки различия

Морпех 40 бригады ТОФ с позывным "Адвокат" в беседе с RT рассказал о том, как боевики ВСУ использовали российские знаки различия. Боец отметил, что в бою за Камышеваху в ЛНР он едва не погиб, так как ВСУ, маскируясь, нацепили знаки различия ВС РФ. К счастью, морпеху удалось быстро распознать противника.

"Выхожу со двора, сделал шаг. Повернул голову налево и встретился глазами с противником: смотрели на нас семеро. Я успел разглядеть белые ленты на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза маленький флажочек украинский. Шеврончик", — рассказал он, добавив, что не знает, к какому подразделению ВСУ относились.

После этого один из боевиков киевского режима вскинул автомат и выстрелил в его сторону. Подготовка "Адвоката" позволила ему вовремя отскочить и вступить в бой с противником.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)