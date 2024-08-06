В интервью "Фабрике новостей" генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что продвижение ВС РФ на различных участках фронта говорит об их оперативном успехе. Ведущий напомнил, что российские бойцы взяли инициативу на Харьковщине в направлении Волчанска, продвигаются в Торецке, Часов Яре, близ Покровска, и спросил о вероятности сдачи позиций ВС Украины.
"Мы каждый день теряем позиции на разных направлениях", — констатировал генерал Кривонос.
По его словам, продвижение ВС РФ в указанных зонах можно рассматривать как тактические победы, но их совокупность говорит об оперативном успехе. Во вторник советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ уже ведут бои в Торецке, сжимая город в кольцо. Бойцы штурмуют город с флангов.
Согласно сводке МО РФ, за сутки группировка "Центр" освободила Тимофеевку в ДНР и заняла выгодные рубежи в районах Торецка, Воздвиженки, Тарасовки и других пунктов. ВСУ потеряли около 355 солдат, БТР США М113, гаубицу Д-30 и пушку "Рапира".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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