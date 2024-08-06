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Зеленский: самые жёсткие направления боёв ВСУ — торецкое и покровское
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Зеленский: Торецк и Покровское — самые сложные направления боевых действий на Донбассе

Зеленский: самые жёсткие направления боёв ВСУ — торецкое и покровское

Владимир Зеленский сообщил о тяжёлых направлениях боёв на Донбассе в вечернем обращении. По его словам, это покровское и торецкое направления, а также Харьковщина и все другие — ни одного Киев не оставляет без внимания. Эти вопросы обсуждались на Ставке главнокомандующего.

Также Зеленский отметил, что с докладом выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший "с передовой". В августе ВС РФ захватили два пункта в ДНР: село Тимофеевка под Покровском и Новосёловку Первую в направлении Покровска.

Также 1 августа зампред оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая заявила, что Торецк не готов к обороне, и фортификации внутри отсутствуют. Она посетила город и сообщила, что там остаются около 3 000 жителей, их не эвакуируют, а "несистемные" фортификации есть только за пределами Торецка.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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