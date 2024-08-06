Полковник Жак Бо, бывший советник НАТО и сотрудник Генштаба Швейцарии, в интервью Deep Dive заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут питать интерес к возвращению части Украины, которая некогда входила в состав стран.

"Я не упоминаю тот факт, что есть соседние страны% Польша, Венгрия и Румыния, которые захотят получить свою часть, раньше им принадлежавшую", — отметил Бо.

Эксперт добавил, что в некоторых сценариях обсуждается вариант того, что Варшава, Будапешт и Румыния могут восстановить свою территориальную целостность за счёт части Украины. Он не исключил, что это способно стать реальностью.

"Вероятно, благодаря ЕС мы наблюдаем конец Украины", — резюмировал он.

В свою очередь, СВР России не раз предупреждала о захватнических мотивах со стороны западных соседей Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин утверждал, что Варшава прорабатывает планы по расчленению Украины и рассчитывает на поддержку Вашингтона и Британии.

Фото: commons.wikimedia.org/Juan Antonio Segal (Creative Commons Attribution 4.0 International)