Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж на NTA заявил, что переданные борты F-16 не обеспечат стратегические нужды страны. Это не тот стратегический уровень, отметил он.
По словам генерала, ВС Украины нужно минимум 70 истребителей ВВС США, чтобы эффективно использовать авиацию в прифронтовой зоне. Владимир Зеленский заявил о прибытии первых F-16 в воскресенье. За день до этого Economist сообщил, что в страну прибыли 10 бортов F-16. При этом СМИ отметило, что передача самолётов состоялась через год после одобрения администрацией Джо Байдена.
Москва неоднократно подчёркивала, что помощь Запада не принесёт Украине победы и только продлевает конфликт. Российская сторона также утверждает, что транспорт с оружием становится законной целью для ВС РФ.
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