Около 19:00 по мск в районе Басовки Сумской области Украины прогремели шесть ударов авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости подпольщик из Николаева Сергей Лебедев.
"Около 19:00 по мск ФАБы прилетели в районе села Басовка, насчитал шесть ударов", — сказал собеседник агентства.
Ранее было опубликовано видео ликвидации украинских ЗРК "Бук-М1" в Сумской области. Пограничная служба ФСБ и подразделения ВС РФ купируют попытки диверсантов зайти на российскую территорию. В район боестолкновения на границе с Сумской областью выдвинулись резервы группировки ВС РФ на Курском направлении.
ВСУ с 08:00 силами 300 боевиков при поддержке 11 танков и 20 единиц техники атаковали позиции ВС РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ и шесть танков.
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