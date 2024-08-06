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Подполье: у Басовки нанесено 6 ударов авиабомбами ФАБ ВКС РФ по ВСУ
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Авиаудары в Сумской области: шесть ударов ФАБ по украинским позициям

Подполье: у Басовки нанесено 6 ударов авиабомбами ФАБ ВКС РФ по ВСУ

Около 19:00 по мск в районе Басовки Сумской области Украины прогремели шесть ударов авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости подпольщик из Николаева Сергей Лебедев.

"Около 19:00 по мск ФАБы прилетели в районе села Басовка, насчитал шесть ударов", — сказал собеседник агентства.

Ранее было опубликовано видео ликвидации украинских ЗРК "Бук-М1" в Сумской области. Пограничная служба ФСБ и подразделения ВС РФ купируют попытки диверсантов зайти на российскую территорию. В район боестолкновения на границе с Сумской областью выдвинулись резервы группировки ВС РФ на Курском направлении.

ВСУ с 08:00 силами 300 боевиков при поддержке 11 танков и 20 единиц техники атаковали позиции ВС РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ и шесть танков.

Фото: commons.wikimedia.org/Апатинаити (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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