Город Торецк (ранее Дзержинск) близ Донецка является ключевым для логистики ВС РФ. Поэтому бойцы стремятся взять его под контроль, заявил капитан Василий Дандыкин, пишет "Лента.ру".
"Освобождение города позволит ВС РФ двигаться дальше, так же как и освобождение Красногоровки, Часов Яра и других пунктов. Противник попал в клещи", — отметил Дандыкин.
Военный эксперт считает, что линия фронта вскоре может резко измениться, и ВСУ будут отброшены от Торецка на запад, к административным границам Донецкой Республики. Ранее подразделения ВС Украины оказались в окружении в восточной части Нью-Йорка на Донбассе под Торецком и пытаются выйти из окружения.
Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что бои начались в самом Торецке, и город зажимается в клещи. Также ранее сообщалось, что похожий на гриб дым был замечен в Нью-Йорке под Торецком.
Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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