Удары по технике ВСУ: российская артиллерия и авиация на границе Курской области

Минобороны России (МО РФ) опубликовало видео поражения техники ВС Украины (ВСУ) на границе Курской области. Как сообщило оборонное ведомство, удары наносились артиллерией, авиацией и БПЛА.
В результате действий российских бойцов, украинская диверсионная группа (ДРГ) отступила на свою территорию, понеся серьёзные потери. Попытавшиеся закрепиться на границе подразделения ВСУ были блокированы военными ВС РФ. Бойцы России уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, включая шесть танков, две БМП и четыре машины БТР.
Ранее стало известно, что в 08:00 по мск противник атаковал российские подразделения на границе Курской области, использовав 300 диверсантов, 11 танков и более 20 бронемашин. Медслужбы региона на фоне боёв на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов ресурс бригад скорой помощи. Запас медикаментов достаточный. Власти добавили, что жители приграничья могут переехать в ПВР и остаться в медучреждениях, коечный фонд готов.
Фото: commons.wikimedia.org/Клеткин (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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