Экстремальный заплыв: молдавский гражданин лишился права въезда на Украину

Гражданин Молдавии, переплывший на спор реку Днестр, получил запрет на посещение Украины на срок пять лет. Об этом сообщила погранслужба Украины ГПСУ в Telegram-канале.
"Мужчина бился об заклад, что реку переплывёт. Проблемой стало то, что рекой пролегала граница между Молдовой и Украиной", — указано в сообщении пограничного ведомства.
На противоположном берегу пловца задержали пограничники и вернули в Молдавию, наложив запрет на въезд на Украину в течение следующих пяти лет. Ранее Нацполиция Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом мяса выехать из страны в Молову. Отмечается, что стоимость услуги по вывозу призывников ВСУ из страны составляла от 6 000 до 8 000 долларов.
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