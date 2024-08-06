Экстремальный заплыв: молдавский гражданин лишился права въезда на Украину

Гражданин Молдавии, переплывший на спор реку Днестр, получил запрет на посещение Украины на срок пять лет. Об этом сообщила погранслужба Украины ГПСУ в Telegram-канале.

"Мужчина бился об заклад, что реку переплывёт. Проблемой стало то, что рекой пролегала граница между Молдовой и Украиной", — указано в сообщении пограничного ведомства.

На противоположном берегу пловца задержали пограничники и вернули в Молдавию, наложив запрет на въезд на Украину в течение следующих пяти лет. Ранее Нацполиция Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом мяса выехать из страны в Молову. Отмечается, что стоимость услуги по вывозу призывников ВСУ из страны составляла от 6 000 до 8 000 долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/Byrdyak (Creative Commons Attribution 4.0 International)