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Гражданину Молдавии запрещено посещать Украину после переплытия Днестра
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Экстремальный заплыв: молдавский гражданин лишился права въезда на Украину

Гражданину Молдавии запрещено посещать Украину после переплытия Днестра

Гражданин Молдавии, переплывший на спор реку Днестр, получил запрет на посещение Украины на срок пять лет. Об этом сообщила погранслужба Украины ГПСУ в Telegram-канале.

"Мужчина бился об заклад, что реку переплывёт. Проблемой стало то, что рекой пролегала граница между Молдовой и Украиной", — указано в сообщении пограничного ведомства.

На противоположном берегу пловца задержали пограничники и вернули в Молдавию, наложив запрет на въезд на Украину в течение следующих пяти лет. Ранее Нацполиция Украины задержала 16 уклонистов, пытавшихся на фургонах под видом мяса выехать из страны в Молову. Отмечается, что стоимость услуги по вывозу призывников ВСУ из страны составляла от 6 000 до 8 000 долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/Byrdyak (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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