Конфликт на Украине подошёл к заключительной фазе на фронте, заявил офицер СБУ Олег Стариков.
"Сейчас все готовятся к заключительному этапу. Остался месяц или два, что-то будет", — отметил он.
По словам отставного военного, ВС РФ продвигаются вперёд на тактическом уровне. Стариков добавил, что российские бойцы ведут сражения согласно военной науке и правилам.
"А мы воюем как получится", — резюмировал полковник.
Согласно данным МО РФ от вторника, подразделения "Центра" освободили Тимофеевку в ДНР. Помимо этого, бойцы заняли выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили семь контратак. Потери противника составили до 1 535 военных.
Фото: commons.wikimedia.org/Administration of the President of Ukraine of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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