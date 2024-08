Конфликт на Украине подошёл к заключительной фазе на фронте, заявил офицер СБУ Олег Стариков.

"Сейчас все готовятся к заключительному этапу. Остался месяц или два, что-то будет", — отметил он.

По словам отставного военного, ВС РФ продвигаются вперёд на тактическом уровне. Стариков добавил, что российские бойцы ведут сражения согласно военной науке и правилам.

"А мы воюем как получится", — резюмировал полковник.

Согласно данным МО РФ от вторника, подразделения "Центра" освободили Тимофеевку в ДНР. Помимо этого, бойцы заняли выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, нанесли поражение подразделениям ВСУ и отразили семь контратак. Потери противника составили до 1 535 военных.

