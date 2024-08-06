Бойцы штурмового батальона "Сомали" ВС России подняли флаг РФ над Нью-Йорком в Донецкой Республике. Об этом сообщил Владимир Соловьёв в Telegram-канале.
"Нью-Йорк наш: флаг России поднят над Нью-Йорком в ДНР", — говорится в публикации.
Российские солдаты взяли под контроль посёлок Нью-Йорк в Бахмутском районе ДНР. Над крышей школы поднят триколор. Русские бойцы смогли занять Нью-Йорк на Донбассе, сняли с крыши школы флаг Украины и установили на его флаг РФ.
Триколор подняли бойцы 9 мотострелковой бригады, пишет "Царьград". Ранее канал "Политика страны" сообщил, что подразделения ВСУ бежали из-под Нью-Йорка, поняв, что котла не избежать. Тем временем группировка "Центр" ВС РФ продолжает наступление на Торецком направлении. Армия России действует по отработанной схеме: окружает населённый пункт с трёх сторон, оставляя ВСУ коридор для отступления. Это позволяет брать города и сёла с меньшими потерями.
Фото: commons.wikimedia.org/Dickelbers (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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