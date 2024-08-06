Как Россия дала жёсткий отпор диверсантам ВСУ в Курской области: мнение сенатора Карасина

Отпор ВСУ, оказанный ВС РФ в Курской области, послужит уроком для "деятелей" Украины и научит их задумываться, прежде чем устраивать теракты и провокации, заявил председатель Совфеда Григорий Карасин. Он прокомментировал попытку ВС Украины прорваться через границу РФ в беседе с "Лентой.ру".

"Увы, это не первый и не последний случай, когда ВСУ пытаются прорваться через нашу границу с целью заявить о себе как о дееспособной силе. Наши военные дали жёсткий отпор группе террористов, это очень позитивно. Это урок для других деятелей подумать, прежде чем устраивать подобного рода провокации", — прокомментировал ситуацию Карасин.

Он также подчеркнул, что такие действия укрепляют веру в способность ВС РФ эффективно охранять территорию страны от проникновения украинских формирований.

"Надеемся, это повлияет на умы и подходы властей Украины. Других методов не осталось", — добавил сенатор.

Фото: commons.wikimedia.org/Совфед (Creative Commons Attribution 4.0 International)