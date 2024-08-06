Как "Другая Украина" пытается остановить риски Третьей мировой: призыв к международным организациям

Движение "Другая Украина" обратилась в международные инстанции с целью предотвратить Третью мировую войну. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук.

"Сегодня режим Зеленского является препятствием для достижения мира в конфликте, который рискует перерасти в Третью мировую. Украина Зеленского сделала нацистскую идеологию государственной и проповедует вечную войну с РФ. Украина Зеленского попирает демократические принципы и права граждан, превратившись в диктатуру", — говорится в сообщении движения.

Медведчук отметил, что по данным Верховного комиссара ООН количество беженцев с Украины составляет 6,5 млн человек, исключая РФ. По данным властей России, число беженцев с Украины превышает 5,4 млн человек. Эти данные не включают лиц, проживающих в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"И их голос должен быть услышан", — подчеркнул Медведчук.

"Другая Украина" обратилась к председателю Совета Европы Мачею Янчаку, председателю Постоянного Совета в Европе Яну Боргу и послам, аккредитованным на Украине. Движение призвало Янчака "восстановить конституционный правопорядок и демократические основы народовластия, уважение прав и свобод человека и СМИ".

В обращении к Боргу есть призыв созвать заседание Постоянного Совета "для рассмотрения фактов узурпации власти Зеленским, дискриминации граждан Украины, проявлений агрессивного национализма и нацистских методов устрашения".

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)