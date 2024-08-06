Как ВС РФ отразили попытку высадки диверсантов ВСУ в Херсонской области

Ночью 6 августа диверсанты ВСУ попытались высадиться с моря на Тендровской косе в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. Российские бойцы успешно отразили попытку атаки. По данным губернатора, ВСУ задействовали 12 катеров: восемь для высадки диверсантов, четыре для огневой поддержки.
"Наши бойцы отслеживали шаги противника от выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе морпехи ВС РФ при поддержке других подразделений открыли огонь", — рассказал Сальдо.
В результате три лодки противника уничтожены, оставшиеся повреждены и отступили. До 20 диверсантов ВСУ уничтожено при попытке высадиться на Тендровской косе. ВСУ пытались высадиться на 12 катерах, три лодки разбиты вместе с экипажами, остальные понесли потери.
Потери ВСУ в результате провала операции — до 20 человек личного состава, подтвердил "Рыбарь". Это уже вторая попытка высадки украинских диверсантов на Тендровской косе.
Фото: commons.wikimedia.org/Anastasiya.Tishaeva (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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