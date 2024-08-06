Благодаря продвижению ВС РФ, ВС Украины больше не обстреливают город Донецк. О гуманитарном значении наступления на Донбассе рассказал журналистам "КП" командир батальона "Славян".

"Сейчас их артиллерийские позиции переместились в Курахово", — сообщил комбат.

Он также отметил, что часть ВСУ остаётся рассеянной в лесной зоне, но армия России уничтожает скопления боевиков. Ранее командир "Ахмата" генерал Апти Алаудинов прокомментировал безвозвратные потери противника в ходе СВО. По его словам, они превысили 700 000 человек, что является беспрецедентной цифрой.

Тем временем в Красногоровке продолжается зачистка освобождённых участков, идут бои на окраине с остатками гарнизона ВСУ. Активно работает артиллерия противника. В районе Карловки и водохранилища — без изменений на ЛБС. Тяжёлые бои. Есть тактические успехи ВС РФ близ Желанного. В Нью-Йорке наши бойцы развивают наступление, на окраине Дзержинска ведут бои за одну из высот.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Butko (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)