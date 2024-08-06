Что значит белый треугольник на машинах ДРГ: новый тактический знак ВСУ

На машинах ДРГ, прорывавшейся в Россию в Курской области, замечен новый знак отличия — белый треугольник. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Военкор Роман Алёхин пояснил, что тактический знак указывает на создание Киевом нового направления в Сумской области. Это подтверждается скоплением техники и живой силы ВС Украины в районе Сум.
Ранее стало известно, что в состав ДРГ входили члены РДК*, запрещённой в РФ организации террористов, военные 22 механизированной бригады ВСУ, а также ТрО Украины.
О попытке штурма границы России со стороны Украины стало известно 6 августа. Перед этим произошёл обстрел Суджа ВСУ с использованием артиллерии, танков и БПЛА-камикадзе, в результате пострадали пять человек. Затем диверсанты с винтовками М4 и взрывчаткой при поддержке тяжёлой техники хотели прорваться в Россию. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, проникновение предотвращено.
Отброшенные в Шосткинский район диверсанты разделились на группы и рассредоточились в посадках, где их атаковали артиллерия и авиация ВС РФ. По неофициальным данным, уничтожено 20 боевиков ВСУ, ещё 50 ранены.
*Запрещённая в РФ организация террористов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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