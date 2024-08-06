Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Депутат Рады Дубинский: Украине нужна политическая люстрация
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Как политическая люстрация может изменить будущее Украины: мнение депутата Дубинского

Депутат Рады Дубинский: Украине нужна политическая люстрация

Киев нуждается в политической люстрации с целью избавиться от сил, которые привели страну к кризису и узурпировали власть. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, обязательным условием предстоящих выборов должен быть запрет на участие депутатов и фракций, принимавших участие в конституционном перевороте: в "меморандуме о непроведении выборов".

Ранее оппозиция республики "Другая Украина" призвала созвать заседание ОБСЕ, чтобы рассмотреть узурпацию власти Владимиром Зеленским и его нелегитимность. До этого экс-премьер Николай Азаров обвинил Зеленского в создании кризиса власти. Он заявил, что 28 августа истекают полномочия парламента, а вместе с ними заканчиваются сроки законной власти в принципе.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Глава Минюста ФРГ Бушман призвал немцев не ездить в РФ без необходимости

Глава Минюста ФРГ Бушман призвал немцев не ездить в РФ без необходимости

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман призвал немецких граждан воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Об этом он заявил после обмена 26 заключённых между Западом и РФ, пишет Spiegel.

Читать полностью
Нарышкин: убийство Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нарышкин: убийство Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Убийство одного из лидеров движения палестинских исламистов ХАМАС Исмаила Хании можно охарактеризовать как шаг к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал российскому информационному агентству РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Читать полностью

Общество

Филипп Киркоров встретился со своими детьми, которые учатся за рубежом

Филипп Киркоров встретился со своими детьми, которые учатся за рубежом

Певец Филипп Киркоров воссоединился с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, которых отпустили на каникулы.

Читать полностью
Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи:

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи: "Они похожи"

Певец Игорь Николаев завёл нового четвероного друга, в которого тут же влюбилась его дочка Вероника.

Читать полностью

Новости