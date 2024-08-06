Киев нуждается в политической люстрации с целью избавиться от сил, которые привели страну к кризису и узурпировали власть. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
По его словам, обязательным условием предстоящих выборов должен быть запрет на участие депутатов и фракций, принимавших участие в конституционном перевороте: в "меморандуме о непроведении выборов".
Ранее оппозиция республики "Другая Украина" призвала созвать заседание ОБСЕ, чтобы рассмотреть узурпацию власти Владимиром Зеленским и его нелегитимность. До этого экс-премьер Николай Азаров обвинил Зеленского в создании кризиса власти. Он заявил, что 28 августа истекают полномочия парламента, а вместе с ними заканчиваются сроки законной власти в принципе.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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