Бойцы группировки "Запад" ВС РФ обнаружили склад с боекомплектом ВСУ при зачистке села Песчаное на Харьковщине. Об этом СМИ сообщил командир 1 гвардейской танковой армии "Жук". По информации МО РФ, 21 июля группировка "Запад" освободила Песчаное под Купянском.
"Жук" перечислил находки: "Тепловизоры, боеприпасы Made in Ukraine, рации, чешский пулемёт, ручной гранатомёт США и боеприпасы. На верхней улице было достаточно боеприпасов, на месяц хватило бы держать оборону".
Тем временем на Запорожском направлении ВС РФ начали движение северо-западнее Работино. По оперативным данным, крупная лесопосадка "сапог", важная позиция, на которой долго держался контроль Работино, перешла под контроль российской армии.
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