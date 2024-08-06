Удар по Курской области: что планируют ВСУ и как это связано с выборами в США?

Политолог Сергей Марков убеждён, что удар ВС Украины по Курской области может стать предвестником атаки на Белгород. В интервью NEWS.ru эксперт подчеркнул, что США давят на Владимира Зеленского, чтобы тот заключил мир к выборам президента в Америке. Марков заявил, что Зеленского интересуют выживание, деньги и статус.
"Он не может говорить от имени Украины. Зеленский говорит о мире, как ему сказали американцы. Есть план выйти к выборам в Штатах на мирное соглашение, и оно предполагает отказ от требований к РФ уйти на границы 1991-го", — пояснил Марков.
Политолог отметил, что Штаты ожидают от москвы уступок, таких как передача ЗАЭС, отвод ВС РФ из Харьковской области, а также разрешение конфисковать $300 млрд замороженных активов и обменять пленных, несмотря на пятикратную разницу в количестве.
"Такие условия могли передать Зеленскому. Они надеются заключить выгодные для себя, но невыгодные для РФ соглашения", — заключил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что целью Киева на 2024-ый является "подготовка фундамента для окончания войны". По его словам, Киев продолжает реализовывать "формулу мира".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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