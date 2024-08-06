Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров сомневается в заявлении Владимира Зеленского о неизменной цели Киева в конфликте. В беседе с "Лентой.ру" сенатор выразил недоверие к словам лидера киевского режима, заявившего, что Украина подготовит базу для завершения конфликта в 2024-ом.

"Я не верю Зеленскому давно, е оценки меняются с большой скоростью и становятся противоположными. Он несамостоятельный политик. Он понимает, что Украина начинает "сыпаться", помощь Запада истощается, как и личный состав. Зеленский придумывает схему, при которой он сможет отстаивать позиции, а не исходить из реалий", — отметил Джабаров.

Сенатор также подчеркнул, что не Зеленский будет обусловливать мирный процесс, а Москва.

"Зеленский должен принять, либо отвергнуть предложение России", — заключил Джабаров.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)